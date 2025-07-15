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Transfer rafa kalktı, kale Liva, İrfan, Tarık'a emanet!

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Dominik Livakovic
Transfer rafa kalktı, kale Liva, İrfan, Tarıka emanet
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 07:00

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in yerine yeni bir isim alınması düşüncesinden vazgeçildi.

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2024-25 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe gündemine düşen “Dominik Livakovic ayrılacak, yeni bir kaleci transfer edilecek” iddiaları kamp çalışmalarıyla birlikte son buldu.

Sarı lacivertlilerin yeni sezonda kalesi Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve altyapıdan yetişip geçen sezon Çaykur Rizespor’da görev yaptıktan sonra önceki gün takıma dahil edilen Tarık Çetin’e emanet.

Yaz transfer döneminin başında Uğurcan Çakır’la ciddi şekilde ilgilenen Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmemesinden sonra kaleci arayışını rafa kaldırdı.

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MOURiNHO ‘ARAYIŞ GEREKSiZ’ DEDi

Teknik direktör Jose Mourinho’nun “Elimizde iki iyi Türk kaleci ve Hırvatistan Milli Takımı’nın kalecisi varken, yeni bir kaleci arayışı gereksiz” şeklinde görüş belirtmesiyle kaleci transferinin yapılmayacağı da netleşmiş oldu.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Dominik Livakovic

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