MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FK'da!
GeriFutbol Transfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FK'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FK'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FK'da!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Zvonimir Kozulj ile temasa geçildiği belirtildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarılarak, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Transfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FKda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle