Transfer haberleri | Zvonimir Kozulj, Gaziantep FK'da!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Zvonimir Kozulj ile temasa geçildiği belirtildi.
Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarılarak, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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