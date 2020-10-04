MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Yiğithan Güveli, Altınordu'da! Fenerbahçe'de yetişmişti...
GeriFutbol Transfer haberleri | Yiğithan Güveli, Altınordu'da! Fenerbahçe'de yetişmişti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Yiğithan Güveli, Altınordu'da! Fenerbahçe'de yetişmişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Yiğithan Güveli, Altınordu'da! Fenerbahçe'de yetişmişti...
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güveli, Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada olduğu, sistemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yiğithan Güveli, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı sekizinci oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de yetişen, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da görev yapan 1998 doğumlu oyuncunun, 15 ve 16 Yaş Altı Milli Takım formalarını 8 kez giydiği belirtildi.

 

Transfer haberleri | Yiğithan Güveli, Altınorduda Fenerbahçede yetişmişti...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle