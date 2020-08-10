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Haber Giriş: 10.08.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'da gündem Aykut Kocaman!

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Transfer haberleri | Yeni Malatyaspor'da gündem Aykut Kocaman!
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Yeni Malatyaspor'da yeni sezon kamp çalışmaları yarın Malatya'da başlayacak. Gündemde Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler var.

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Yeni Malatyaspor'da futbolcular yarın Malatya'da toplanarak yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak.

Sarı-siyahlılar 5 günlük Malatya kampının ardından ikinci etap için 17 Ağustos’ta Bolu'da hazırlıklarına devam edecek.

Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay, Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi. 

GÜNDEM AYKUT KOCAMAN, HAMZA HAMZAOĞLU VE TAYFUN KORKUT!

Bu arada sarı-siyahlı yönetimin teknik adam konusunda sona geldiği ifade ediliyor. Yola devam etmeyeceği Hikmet Karaman ile tazminat konusunu çözüme kavuşturan Adil Gevrek yönetiminin Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut gibi isimler üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Süper Lig ekibinin transferde anlaştığı oyuncuları da bu hafta kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi.

 

Transfer haberleri | Yeni Malatyasporda gündem Aykut Kocaman

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