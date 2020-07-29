MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Yasin Güreler, Menemenspor’a geri dönüyor!
GeriFutbol Transfer haberleri | Yasin Güreler, Menemenspor’a geri dönüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Yasin Güreler, Menemenspor’a geri dönüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Yasin Güreler, Menemenspor’a geri dönüyor!
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, geçen sezon Hatayspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan eski futbolcusu Yasin Güreler’le masaya oturdu.

Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki sol bekle yeniden anlaşmak için pazarlıklara başladığı öğrenildi.

Hatayspor’da ligde 5, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Yasin’in yuvaya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan tecrübeli savunmacının önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2011 yılında Menemenspor’da profesyonel olan İzmirli futbolcu, 3. Lig ve 2. Lig’de üst üste 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra 2018-19’da Hatayspor’a transfer olmuştu.

 

Transfer haberleri | Yasin Güreler, Menemenspor’a geri dönüyor

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle