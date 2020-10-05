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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Wolverhampton'dan Rayan Ait Nouri hamlesi! Satın alma opsiyonuyla kiralık...

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Transfer haberleri | Wolverhampton'dan Rayan Ait Nouri hamlesi! Satın alma opsiyonuyla kiralık...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Fransa'nın Angers takımından Rayan Ait Nouri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Wolverhampton Kulübü, 19 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız sol bek Nouri'nin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Angers'nin altyapısına 2016'da dahil olan genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda A takıma yükselmişti.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Nouri, bu sezon takımıyla 3 maça çıkmıştı.

 

Transfer haberleri | Wolverhamptondan Rayan Ait Nouri hamlesi Satın alma opsiyonuyla kiralık...

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