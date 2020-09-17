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Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Van Spor FK'dan 3 imza!

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Transfer haberleri | Van Spor FK'dan 3 imza!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig temsilcisi Van Spor Futbol Kulübü (FK), 3 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü (FK), 3 futbolcuyu daha renklerine kattı.

Kırmızı siyahlı takım, Bursaspor’da forma giyen 23 yaşındaki stoper Rüştü Hanlı ile İstanbulspor’da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli sağ kanat Zafer Şensoy’u renklerine bağlarken, Adanaspor’da forma giyen 22 yaşındaki santrafor Utku Şen' de kiralık olarak renklerine bağladı.

 

Transfer haberleri | Van Spor FKdan 3 imza

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