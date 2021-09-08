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GeriFutbol Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaray'dan Erkan Süer'i kiraladı
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Futbol
UŞAK, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaray'dan Erkan Süer'i kiraladı

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Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaray'dan Erkan Süer'i kiraladı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Erkan Süer’i 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor’da oynayan 20 yaşındaki Erkan Süer, 27 maçta 3 gol kaydetti.

U19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım’da 2’şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor’da görev yaptı.

Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaraydan Erkan Süeri kiraladı

Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaraydan Erkan Süeri kiraladı

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