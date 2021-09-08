Transfer Haberleri: Uşakspor, Galatasaray'dan Erkan Süer'i kiraladı

Geçen sezon kiralık olarak önce Şanlıurfaspor sonra Turgutluspor’da oynayan 20 yaşındaki Erkan Süer, 27 maçta 3 gol kaydetti.

U19 Milli Takımı ve Ümit Milli Takım’da 2’şer kez şans bulan genç oyuncu altyapıda Tokatspor, Gençlerbirliği ve Boluspor’da görev yaptı.

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