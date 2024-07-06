Transfer Haberleri: Uros Radakovic, Sivasspor'da! 2 yıllık imza...

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Radakovic, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dünyaya gelen Uros Radakovic, futbola Kızılyıldız alt yapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, FC Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula forması giydikten sonra son olarak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü forması giyerek takım kaptanlığı yaptı.