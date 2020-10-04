Transfer haberleri | Ukrayna basını yazdı! Zorya, Fenerbahçe'den Allahyar'ı bekliyor...

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu.

Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar'a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!