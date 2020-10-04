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Haber Giriş: 04.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ukrayna basını yazdı! Zorya, Fenerbahçe'den Allahyar'ı bekliyor...

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Transfer haberleri | Ukrayna basını yazdı! Zorya, Fenerbahçe'den Allahyar'ı bekliyor...
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Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İranlı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu.

Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar'a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

 

Transfer haberleri | Ukrayna basını yazdı Zorya, Fenerbahçeden Allahyarı bekliyor...

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