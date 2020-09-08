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Futbol
DHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Turgutluspor’a bir gurbetçi daha! Sinan Özkara...

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Transfer haberleri | Turgutluspor’a bir gurbetçi daha! Sinan Özkara...
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sağ bek Marvin Sinan Büyüksakarya’dan sonra gurbetçi stoper Sinan Özkara'yı renklerine bağladı.

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Kırmızı-siyahlılar, Almanya’da futbola başlayıp son 1922 Konyaspor’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı.

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Gurbetçi oyuncu, Irlamaz Tesisleri’ndeki kulüp binasında düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Sinan, Turgutluda olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, takımın başarısı için takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını dile getirdi.

Transfer haberleri | Turgutluspor’a bir gurbetçi daha Sinan Özkara...

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