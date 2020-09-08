Transfer haberleri | Turgutluspor’a bir gurbetçi daha! Sinan Özkara...
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sağ bek Marvin Sinan Büyüksakarya’dan sonra gurbetçi stoper Sinan Özkara'yı renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlılar, Almanya’da futbola başlayıp son 1922 Konyaspor’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı.
Gurbetçi oyuncu, Irlamaz Tesisleri’ndeki kulüp binasında düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Sinan, Turgutluda olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, takımın başarısı için takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını dile getirdi.
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