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Futbol
KUŞADASI, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Turgut Doğan Şahin, Kuşadasıspor'da

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Transfer Haberleri: Turgut Doğan Şahin, Kuşadasıspor'da

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’taki ilk maçında evinde 52 Orduspor FK ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, dış transferde kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin’le anlaştı.

Geçen sezon ilk yarıda 1’inci Lig’de Ümraniyespor, ikinci devrede 2’nci Lig’de Şanlıurfaspor forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Süper Lig’de 135 karşılaşmada görev alan Turgut Doğan, 1’inci Lig’de 144, 2’nci Lig’de 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu ilk kez 3’üncü Lig’de top koşturacak. 

KUPADA RAKİP MODAFEN

Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1’inci Eleme Turu’nda yarın Modafen’i konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek adını 2’nci Tur’a yazdırmayı hedefliyor.

Transfer Haberleri: Turgut Doğan Şahin, Kuşadasısporda

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