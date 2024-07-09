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Transfer Haberleri: Tunahan Taşçı, Konyaspor'da

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#Konyaspor#Transfer#Tunahan Taşçı
Transfer Haberleri: Tunahan Taşçı, Konyasporda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:54

Konyaspor, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

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Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı ekip, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Tunahan Taşçı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tunahan Taşçı'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Transfer Haberleri: Tunahan Taşçı, Konyasporda

Vitesse, Nec ve Ajax alt yaş kategorileri ile Türkiye U17 ve U19 takımlarında oynayan Tunahan; Fortuna Sittard, MVV Maastricht kulüplerinde forma giydi. Tunahan, yeşil-beyazlı 7 numaralı formayı terletecek.

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#Konyaspor#Transfer#Tunahan Taşçı

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