Transfer Haberleri: Trabzonspor’da Berat Özdemir, El İttifak yolcusu

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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El ittifak'a transfer oluyor.

Berat'ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde bugün takımdan ayrılacak.

2020-21 sezonu devre arasında 4 buçuk yıllık anlaşmayla Gençlerbirliği’nden transfer edilen Berat Özdemir, geçen sezon Süper Lig'de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu.

İstanbulspor maçından sonra verilen 2 günlük izini ailesinin yanında geçiren oyuncunun Trabzon'a dönmeyip, Arap takımının Bolu’daki kampına katılması bekleniyor.

Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarı.