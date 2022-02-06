Transfer Haberleri | Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yi kente çağırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözlerGizli toplantı basına sızdı! ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf gibi sözler#ABD
Futbolda görülmemiş takas planı Ronaldo ve Messi aynı takımdan buluşuyor...Futbolda görülmemiş takas planı! Ronaldo ve Messi aynı takımdan buluşuyor...#Transfer
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
AK Partili Çelikten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepkiAK Partili Çelik'ten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepki#AK Parti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiyede ilk kez...Avukatı bu sözlerle duyurdu: Bugüne kadar görülmeyen bir karar... Türkiye'de ilk kez...#Kahramanmaraş
Alanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11ler belli olduAlanyaspor - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu#Alanyaspor
Çirkin paylaşımlara soruşturma 5 kişi yakalandıÇirkin paylaşımlara soruşturma! 5 kişi yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mardinde taksit-taksit soygun Hayatının şokunu yaşadıMardin'de taksit-taksit soygun! Hayatının şokunu yaşadı#Mardin
Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğizIsparta Belediye Başkanı CNN Türk'te: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz#Isparta
Bu haber milyonları ilgilendiriyor TV karşısında uyumak neden tehlikeliBu haber milyonları ilgilendiriyor! TV karşısında uyumak neden tehlikeli?#Uyku Sağlığı
Amcanla tek fotoğrafın kızım Alişandan duygulandıran sözlerAmcanla tek fotoğrafın kızım! Alişan'dan duygulandıran sözler#Alişan
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Transfer Haberleri | Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yi kente çağırdı

#Transfer#Trabzonspor#Emrehan Gedikli
Transfer Haberleri | Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yi kente çağırdı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi.

Bordo-mavililer Almanya’nın Bayern Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli’yi renklerine bağlamak için kente davet etti.

Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya’dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon’da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli’nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.

9’UNCU TRANSFER 

Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in ardından 9’uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Emrehan Gedikli

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs