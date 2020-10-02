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GeriFutbol Transfer haberleri | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı!

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Transfer haberleri | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon avroya el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon avro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.

 

Transfer haberleri | Tottenham, Carlos Viniciusu Benficadan kiraladı

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