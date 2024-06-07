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Transfer Haberleri: Tosin Adarabioyo, Chelsea'de! 4 yıllık imza...

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#İngiltere Premier Lig#Chelsea#Tosin Adarabioyo
Transfer Haberleri: Tosin Adarabioyo, Chelseade 4 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 13:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fulham ile sözleşmesi sona eren İngiliz savunma oyuncusu Tosin Adarabioyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Enzo Maresca’yı getiren Chelsea, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.

İngiliz ekibi, Fulham ile sözleşmesi sona eren serbest statüdeki Tosin Adarabioyo’yu 4 yıllığına renklerine bağladı.

Transferin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Chelsea çok büyük bir kulüp ve bu benim için tam bir dönüm noktası. Stamford Bridge’den üç kilometre uzakta doğdum ve profesyonel kariyerimdeki ilk maçıma bu statta çıktım. Çok heyecanlıyım ve kulübü gitmek istediğimiz yöne doğru itmeye yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına 21 Şubat 2016 tarihinde Manchester City formasıyla Stamford Bridge’de Chelsea karşısında çıkan Adarabioyo, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 25 maçta forma giyip 2 gol atma başarısı gösterdi.

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#İngiltere Premier Lig#Chelsea#Tosin Adarabioyo

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