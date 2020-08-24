Transfer haberleri | Tidjani Anaane, Menemespor'da!

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.

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