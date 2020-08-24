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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Tidjani Anaane, Menemespor'da!

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Transfer haberleri | Tidjani Anaane, Menemespor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.

 

Transfer haberleri | Tidjani Anaane, Menemesporda

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