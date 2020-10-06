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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Thomas Partey, Arsenal'de! 50 milyon euro...

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Transfer haberleri | Thomas Partey, Arsenal'de! 50 milyon euro...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Atletico Madrid'de forma giyen Thomas Partey'i transferin son saatlerinde kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Partey'in bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Partey'e karşılık Atletico Madrid ise Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, 18 numaralı formayı giyecek Partey için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Partey, Atletico Madrid formasıyla 188 karşılaşmada 16 gole imza atmıştı.

 

Transfer haberleri | Thomas Partey, Arsenalde 50 milyon euro...

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