MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Sivasspor'dan ayrılan Abdou Razack Traore, Giresunspor'da!
GeriFutbol Transfer haberleri | Sivasspor'dan ayrılan Abdou Razack Traore, Giresunspor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Sivasspor'dan ayrılan Abdou Razack Traore, Giresunspor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Sivasspor'dan ayrılan Abdou Razack Traore, Giresunspor'da!
Abone Olgoogle-news

DG Sivasspor’un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştı.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Giresunspor, Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Traore’yi kadrosuna kattı. Sivasspor’da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak sona eren Abdou Razack Traore, Giresunspor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki futbolcunun bugün Giresun’a giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı öğrenildi.

 

Transfer haberleri | Sivasspordan ayrılan Abdou Razack Traore, Giresunsporda

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle