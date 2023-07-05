Transfer Haberleri: Sivasspor, Dimitris Pelkas ile temasa geçti

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Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yiğidolar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ı renklerine bağlamanın peşinde.

Teknik Direktör Servet Çetin’in bizzat istediği oyuncular arasında yer alan Pelkas ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Önümüzdeki günlerde tarafların görüşmeleri yoğunlaştırması bekleniyor.

Pelkas, geçen sezon kiralık olarak geçirdiği Hull City'de 26 resmi maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.