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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Salomon Kalou, Botafogo'da!

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Transfer haberleri | Salomon Kalou, Botafogo'da!
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Brezilya ekiplerinden Botafogo, Hertha Berlin ile sözleşmesi sona eren Salomon Kalou'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, ülke medyasında Kalou'nun 2021 yılı sonuna kadar takımda olacağı yazıldı.

Kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille formaları da giyen Kalou, 2014'te transfer olduğu Hertha Berlin'de bu sezon 7 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.

 

Transfer haberleri | Salomon Kalou, Botafogoda

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