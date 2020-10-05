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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ryan Sessegnon, Hoffenheim'a kiralandı!

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Transfer haberleri | Ryan Sessegnon, Hoffenheim'a kiralandı!
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, Tottenham'da forma giyen Ryan Sessegnon'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüplerden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Tottenham'a 2019 yaz döneminde Fulham'dan 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu Sessegnon, Londra ekibinde sadece 12 karşılaşmada görev aldı.

 

Transfer haberleri | Ryan Sessegnon, Hoffenheima kiralandı

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