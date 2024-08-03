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Transfer Haberleri: Robin Le Normand, Atletico Madrid'de

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Transfer
Transfer Haberleri: Robin Le Normand, Atletico Madridde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 15:09

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluk yaşayan defans oyuncusu Robin Le Normand'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı.

Madrid takımı son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Le Normand'ı renklerine bağladı.

2018 yılından itibaren Sociedad'ın A takımında mücadele eden Le Normand, gösterdiği başarılı performans ile milli takıma kadar yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer için Real Sociedad'a 34.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 27 yaşındaki stoper, Sociedad'la 295 maça çıkarken 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Transfer

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