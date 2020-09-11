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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Robert Piris, Gençlerbirliği'nde!

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Transfer haberleri | Robert Piris, Gençlerbirliği'nde!
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta'yı transfer ettiğini duyurdu.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta ile satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak bir yıllık sözleşme imzaladı.

Paraguay'da futbola başladıktan sonra Arjantin'de San Lorenzo takımında görev yapan Motta, son olarak Brezilya ekibi Flamengo'da forma giydi.

Robert Piris da Motta'nın imza töreninde Gençlerbirliği Kulüp Saymanı Murat Öngelen yer aldı.

 

Transfer haberleri | Robert Piris, Gençlerbirliğinde

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