Transfer Haberleri: Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katılmıştır. Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.