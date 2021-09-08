MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Haberleri: Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
GeriFutbol Transfer Haberleri: Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer Haberleri: Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katılmıştır. Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi