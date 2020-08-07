MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Prosinecki: "Mensah, Türkiye'de en çok Galatasaray'da başarılı olur..."
GeriFutbol Transfer haberleri | Prosinecki: "Mensah, Türkiye'de en çok Galatasaray'da başarılı olur..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Prosinecki: "Mensah, Türkiye'de en çok Galatasaray'da başarılı olur..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Prosinecki: "Mensah, Türkiye'de en çok Galatasaray'da başarılı olur..."
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor eski Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Bernard Mensah’ın Galatasaray’a faydalı olacağını söyledi.

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor’da görev yapan Teknik Direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah’a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.

Prosinecki: 'Maalesef ligden düştük. Üzgünüm'Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek bir alt lige düşerken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

Yeni sezonda Kayserispor’daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak “Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye’de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle