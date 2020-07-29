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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Portekiz ekibi Vitoria'da Tiago Mendes dönemi!

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Transfer haberleri | Portekiz ekibi Vitoria'da Tiago Mendes dönemi!
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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Vitoria, teknik direktörlük için Tiago Mendes ile anlaşma sağladı.

Vitoria Kulübü, 39 yaşındaki teknik direktör Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekizli eski milli oyuncu Mendes, futbolculuk döneminde İngiltere'nin Chelsea, Fransa'nın Olympique Lyon, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında mücadele etmişti.

İlk teknik direktörlük deneyimini Vitoria'da yaşayacak Mendes, 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

 

Transfer haberleri | Portekiz ekibi Vitoriada Tiago Mendes dönemi

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