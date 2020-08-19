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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Pablo Santos, Hatayspor'da! 1 yıllığına kiralık...

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Transfer haberleri | Pablo Santos, Hatayspor'da! 1 yıllığına kiralık...
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.

Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

 

Transfer haberleri | Pablo Santos, Hataysporda 1 yıllığına kiralık...

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