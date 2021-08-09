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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Transfer Haberleri: Ozan Sol, Bursaspor'da

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Transfer Haberleri: Ozan Sol, Bursaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bodrumspor forması giyen kanat oyuncusu Sol ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ozan Sol'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.

Transfer Haberleri: Ozan Sol, Bursasporda

2. LİG'İN GOL MAKİNASIYDI

Geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Ozan Sol, ligde 30 gol 5 asistle oynarken, kupayı da 1 golle geçmişti. 

Transfer Haberleri: Ozan Sol, Bursasporda

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