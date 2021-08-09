Transfer Haberleri: Ozan Sol, Bursaspor'da
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bodrumspor forması giyen kanat oyuncusu Sol ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ozan Sol'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.
2. LİG'İN GOL MAKİNASIYDI
Geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Ozan Sol, ligde 30 gol 5 asistle oynarken, kupayı da 1 golle geçmişti.
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