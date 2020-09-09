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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Ollie Watkins, Aston Villa'da! Kulüp rekoru...

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Transfer haberleri | Ollie Watkins, Aston Villa'da! Kulüp rekoru...
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İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.

Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.

 

Transfer haberleri | Ollie Watkins, Aston Villada Kulüp rekoru...

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