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DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Obinna Nwobodo, Göztepe için İzmir’e geldi!

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Transfer haberleri | Obinna Nwobodo, Göztepe için İzmir’e geldi!
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Süper Lig’de dış transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo’la prensipte anlaştı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Macaristan’ın Ujpest takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İzmir’e geldiği ifade edildi.

Nijeryalı Nwobodo’nun sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa Göz-Göz’ün oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. 

Nwobodo geçen sezon Ujpest’te 34 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı.

Sarı-kırmızılı ekip daha önce transferde Burak, Kubilay, İrfan Can, Burekovic, Ideye ve Ndiaye’yi de renklerine bağladı.

 

Transfer haberleri | Obinna Nwobodo, Göztepe için İzmir’e geldi

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