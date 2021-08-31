Transfer Haberleri: Nikola Vlasic, West Ham United'da

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Ham United, Vlasic için 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmedeki performans kriterlerinin yerine gelmesi halinde İngiltere temsilcisi, 9 milyon avro daha ödeme yapacak.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 26 karşılaşmada 6 gole imza atan Vlasic, daha önce Everton'da İngiltere Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

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