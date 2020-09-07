MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer haberleri | Newcastle United, Callum Wilson'ı kadrosuna kattı!
GeriFutbol Transfer haberleri | Newcastle United, Callum Wilson'ı kadrosuna kattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Newcastle United, Callum Wilson'ı kadrosuna kattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Transfer haberleri | Newcastle United, Callum Wilson'ı kadrosuna kattı!
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bournemouth'ta forma giyen forvet oyuncusu Callum Wilson'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basını, Newcastle United'ın transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

2014 yılından beri Bournemouth forması giyen Callum Wilson, geçen sezon 39 maça çıkmış ve 9 gol atmıştı.

Transfer haberleri | Newcastle United, Callum Wilsonı kadrosuna kattı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle