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GeriFutbol Transfer haberleri | Nampalys Mendy, Leicester City ile sözleşme yeniledi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Nampalys Mendy, Leicester City ile sözleşme yeniledi!

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Transfer haberleri | Nampalys Mendy, Leicester City ile sözleşme yeniledi!
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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fransız futbolcu Nampalys Mendy'nin sözleşmesini yeniledi.

Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu.

Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.

 

Transfer haberleri | Nampalys Mendy, Leicester City ile sözleşme yeniledi

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