Transfer haberleri | Nainggolan yeniden Cagliari'de!

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.

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