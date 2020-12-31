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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Nainggolan yeniden Cagliari'de!

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Transfer haberleri | Nainggolan yeniden Cagliari'de!
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.

Transfer haberleri | Nainggolan yeniden Cagliaride

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