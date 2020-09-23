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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da!

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Transfer haberleri | Muhammet Gönülaçar, Kocaelispor'da!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammet Gönülaçar, TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor transfer oldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Muhammed Gönülaçar'ın transferi konusunda Kocaelispor ile anlaşmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Gönülaçar: Avrupada boy göstermek istiyorum...
Muhammed Gönülaçar: "Avrupa'da boy göstermek istiyorum..."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de yaptığı açıklamada, Gönülaçar'ın Kocaelispor'a transferinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini kaydederek, "Muhammed Gönülaçar, sezon başında transfer ettiğimiz bir isimdi. Oynama isteğinin fazla olması ve gelen teklifin de cazipliği nedeniyle tercihini Kocaelispor'dan yana kullandı. Ona bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon öncesi TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna dahil edilen Gönülaçar, Süper Lig'de forma giyme şansı bulamamıştı.

 

Transfer haberleri | Muhammet Gönülaçar, Kocaelisporda

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