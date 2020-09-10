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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Muhammet Arslantaş, Boluspor'da!

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Transfer haberleri | Muhammet Arslantaş, Boluspor'da!
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Medipol Başakşehir forması giyen forvet Muhammet Arslantaş'ı renklerine bağladı.

Ligin ilk karşılaşmasını 12 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile yapacak olan kırmızı beyazlı ekip, çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde günde tek antrenman yaparak sürdürüyor.

Transfer çalışmalarına da devam eden Boluspor, Medipol Başakşehir forması giyen forvet Muhammet Arslantaş ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Muhammet Arslantaş da kampa katılarak takımla antrenman yapmaya başladı.

 

Transfer haberleri | Muhammet Arslantaş, Bolusporda

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