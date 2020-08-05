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GeriFutbol Transfer haberleri | Mickael Pote, Bandırmaspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mickael Pote, Bandırmaspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...

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Transfer haberleri | Mickael Pote, Bandırmaspor'da! 1+1 yıllık sözleşme...
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.

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