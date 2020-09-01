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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Michel Landel, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da!

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Transfer haberleri | Michel Landel, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor'dan Michel Landel'i (30) kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü yabancı oyuncu tercihini Michel Landel'den yana kullandıklarını bildirdi.

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Aradıkları 8 numara oynayan futbolcuyu bulduklarını ifade eden Göçmez, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncunun sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri Afyonkarahisar'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.

 

Transfer haberleri | Michel Landel, Royal Hastanesi Bandırmasporda

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