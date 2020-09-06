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DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor’un gözü Ege Özkayımoğlu'nda!

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Transfer haberleri | Menemenspor’un gözü Ege Özkayımoğlu'nda!
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TFF 1. Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, Göztepe’nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılardan defans oyuncusu Yusuf Talum’u 1 yıllığına kiralayan Menemenspor’un Ege’yi de kadrosuna dahil etmek isetdiği vurgulandı.

Sarı-lacivertli yönetimin Başkan Mehmet Sepil’le Ege’nin kiralanması konusunda temasa geçtiği ve Göztepe’den haber beklediği belirtildi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut’un da 19 yaşındaki oyuncunun gelişim göstermesi ve deneyim kazanibilmesi için kiralanmasına sıcak baktığı dile getirildi.

Göztepe altyapısından yetişen genç forvet geçen sezon 3 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçında görev yapıp 1 gol attı.

Transfer haberleri | Menemenspor’un gözü Ege Özkayımoğlunda

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