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GeriFutbol Transfer haberleri | Menemenspor’da Kubilay Türk Yılmaz’ın lisansı çıktı!
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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:58 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor’da Kubilay Türk Yılmaz’ın lisansı çıktı!

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Transfer haberleri | Menemenspor’da Kubilay Türk Yılmaz’ın lisansı çıktı!
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TFF 1’inci Lig’de ilk 4 haftayı 1 puanla sonuncu sırada tamamlayan Menemenspor’un transferin son gününde Yeni Malatyaspor’dan aldığı Kubilay Türk Yılmaz’ın lisans işlemleri tamamlandı.

Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1 yıllık mukavele yaptı.

Çekya’nın Znojmo takımında futbola başlayan Kubilay, Slovakya’da Spartak Trnava ekibinde oynadıktan sonra Türkiye’ye geldi.

Yeni Malatyaspor’a imza atan golcü geçen sezon Boluspor’da kiralık olarak forma giymişti.

 

Transfer haberleri | Menemenspor’da Kubilay Türk Yılmaz’ın lisansı çıktı

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