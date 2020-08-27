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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor, Yusuf Talum’la sözleşme yeniledi!

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Transfer haberleri | Menemenspor, Yusuf Talum’la sözleşme yeniledi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor geçen sezonun devre arasında Göztepe’den kiraladığı Yusuf Talum’la 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, genç orta saha oyuncusuyla yola devam edeceklerini söyledi. Laleci, "Yusuf’u Göztepe’den bir kez daha kiraladık. Kendisi burada en iyi şekilde gelişim gösterecektir" diye konuştu.

Yine Göztepe’den golcü Samed Ali’yle de prensipte tekrar anlaşma sağladıklarını ifade eden Laleci, "Samed Ali’nin de en kısa sürede aramıza katılacağını düşünüyorum. Savunmaya da mutlaka takviye yapacağız. Ercan, Ali Keten ve Trtovac takımdan ayrıldı. Gidenlerin yerleri doldurulacak" dedi.

Göztepe altyapısından yetişen Yusuf Talum geçen sezon Menemenspor’da 5 lig maçında forma giydi.

 

Transfer haberleri | Menemenspor, Yusuf Talum’la sözleşme yeniledi

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