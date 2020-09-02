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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor Selmani'nin alternatifini buldu! Doğan Tan...

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Transfer haberleri | Menemenspor Selmani'nin alternatifini buldu! Doğan Tan...
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Arnavut kalecisi Gentian Selmani'yi BB Erzurumspor'a satmaya hazırlanan Menemenspor, alternatifini İnegölspor'da buldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenpor, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'yi 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a satmaya hazırlanırken, yerine İnegölspor’un genç eldiveni Doğan Tan’ı transfer etmek istiyor.

İnegöl Gazipaşaspor’un altyapısından yetişip İnegölspor altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Doğan için kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve genç file bekçisi ile profesyonel sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Doğan, İnegölspor’la Akademi U15 Liginde 14, U16da 17, U17de 1 ve U19da 5 maça çıktı.

Transfer haberleri | Menemenspor Selmaninin alternatifini buldu Doğan Tan...

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