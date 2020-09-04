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DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Menemenspor, Aniekpeno Udoh’un peşinde!

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Transfer haberleri | Menemenspor, Aniekpeno Udoh’un peşinde!
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TFF 1’inci Lig’de Afyonkarahisar kampını noktalayan Menemenspor, transferde gözünü Finlandiya Ligi’ne çevirdi.

Golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların Kups Kuopio takımında forma giyen Nijeryalı Aniekpeno Udoh ile görüştüğü ifade edildi.

Kuopio’dan ayrılmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ve Menemenspor’un transferi en kısa sürede noktalayacağı ifade edildi.

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Norveç’te Viking ve Lavanger, İsveç’te Ljungskile takımlarından da oynayan Udoh, geçen sezon Kuopio’da 19 maçta 5 gol attı.

Menemenspor, Afyon’da Altay’la oynadığı özel karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Menemen’de Arnavut kaleci Gentian Selmani’nin Süper Lig ekibi BŞB Erzurumspor’a transferi için resmi imzaların atılması bekleniyor.

Transfer haberleri | Menemenspor, Aniekpeno Udoh’un peşinde

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