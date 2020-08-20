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GeriFutbol Transfer haberleri | Melih Ağa, Eskişehirspor ile sözleşme yeniledi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Melih Ağa, Eskişehirspor ile sözleşme yeniledi!

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Transfer haberleri | Melih Ağa, Eskişehirspor ile sözleşme yeniledi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen kaleci Melih Ağa, sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 10 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.

 

Transfer haberleri | Melih Ağa, Eskişehirspor ile sözleşme yeniledi

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