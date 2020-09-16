Transfer haberleri | Mehmet Güven, Manisa FK'da!

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde sportif direktör Taner Savut da yer aldı.

Mehmet Güven, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Güven, “Kariyerimin ilk yıllarına Manisa’da başlamıştım. O yüzden Manisa’da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da olduğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçirip Manisa’yı hak ettiği şekilde temsil edeceğiz” dedi.

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