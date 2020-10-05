Transfer haberleri | Mathieu Dossevi, Denizlispor'da! Sözleşme 1+1 yıllık...
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.
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