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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Mathieu Dossevi, Denizlispor'da! Sözleşme 1+1 yıllık...

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Transfer haberleri | Mathieu Dossevi, Denizlispor'da! Sözleşme 1+1 yıllık...
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.

 

Transfer haberleri | Mathieu Dossevi, Denizlisporda Sözleşme 1+1 yıllık...

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