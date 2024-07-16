Transfer Haberleri: Marko Jevtovic, Konyaspor'da

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Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Jevtovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Jevtovic, takımımızda 16 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Marko Jevtovic, "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Konyaspor'un güzel ve ateşleyici bir taraftarı var. Bunu yakından bilen birisiyim. En kısa zamanda onların karşısına çıkmak istiyorum. Onların desteğiyle büyük zaferler elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

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Son olarak Gaziantep FK'da oynayan Jevtovic, üç sezon yeşil-beyazlı formayı giymişti.