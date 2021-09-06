Transfer Haberleri: Mario Balotelli’nin kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya’da Serie D takımı USD Caravaggio’da top koşturdu.



Son maçına 9 Şubat 2020’de çıkan Barwuah, bir süredir Balotelli ile birlikte Adana Demirspor’la antrenmanlara çıkıyordu.

Kariyerini şimdiye kadar yalnız İtalya’nın 4’üncü ligi olarak gösterilen Serie D ekiplerinde geçiren futbolcu, sırasıyla Bogliasco, Vallecamonica, Foligno, Ciliverghe,Pavia,Castiglione ve Caravaggio formasını terletti. Toplamda 93 maça çıkan 28 forvet, 12 gol atıp, 1 asist yaptı.

Adana Demirspor yönetimi Balotelli’nin kardeşinin bir süre takımla antrenmana çıkıp ardından başka bir kulübe gönderileceğini açıklamıştı.

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